Очередной клуб АПЛ сделал предложение Эриксену

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен входит в сферу интересов сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги.

Согласно информации таблоида Daily Mail, 30-летний скандинавский футболист получил предложение от «Эвертона». «Ириски» готовы побороться за игрока с лондонским «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

При этом нынешний клуб Кристиана - «Брентфорд» - не хочет отпускать игрока. «Пчёлы» готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

В прошлом сезоне Эриксен забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах АПЛ.