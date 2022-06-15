«Манчестер Юнайтед» может подписать звёздного скандинава вместо де Йонга

В «Манчестер Юнайтед» проявляют заинтересованность в трансфере датского полузащитника Кристиана Эриксена, проведшего минувший сезон за скромный «Брентфорд». Об этом рапортует издание The Athletic.

По данным британских СМИ, манкунианцы уже связались с агентом скандинавского игрока и сделали предложение о сотрудничестве. «Красные дьяволы» рассматривают Кристиана в качестве альтернативы голландцу Френки де Йонгу, которого не хочет отпускать каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Эриксен принял участие в 11 поединках чемпионата Англии, в которых записал на свой счет один гол и три результативных паса.