«Вулверхэмптон» продлит контракт с Моутинью

Опытный португальский полузащитник «Вулверхэмптоан» Жоау Моутинью в ближайшее время подпишет с английской командой новое соглашение.

По информации The Athletic, руководство английского клуба намерено в ближайшее время подписать новый контракт с 35-летним португальским футболистом. «Волки» готовы предложить Моутинью договор на один год. Напомним, что действующее соглашение полузащитника с клубом истекает этим летом.

В прошедшем сезоне Жоау Моутинью провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.