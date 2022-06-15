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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» продлит контракт с Моутинью

15 Июня 2022 • 07:58 Комментировать

Опытный португальский полузащитник «Вулверхэмптоан» Жоау Моутинью в ближайшее время подпишет с английской командой новое соглашение.

По информации The Athletic, руководство английского клуба намерено в ближайшее время подписать новый контракт с 35-летним португальским футболистом. «Волки» готовы предложить Моутинью договор на один год. Напомним, что действующее соглашение полузащитника с клубом истекает этим летом.

В прошедшем сезоне Жоау Моутинью провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Жоау Моутинью
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