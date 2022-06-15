«Вест Хэм» может подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

Руководители лондонского «Вест Хэма» могут подписать бельгийского полузащитника Аднана Янузая, который знаком болельщикам по игре за «Манчестер Юнайтед».

По информации издания The Mirror, на подписании 27-летнего бельгийского футболиста настаивает главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, который хотел бы поработать с полузащитником. Напомним, что «Реал Сосьедад» не стал продлевать соглашение с Янузаем, так что бельгиец этим летом станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Аднан Янузай в составе «Реал Сосьедада» провёл в испанской лиге 33 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.