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«Вест Хэм» может подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

15 Июня 2022 • 07:53 Комментировать

Руководители лондонского «Вест Хэма» могут подписать бельгийского полузащитника Аднана Янузая, который знаком болельщикам по игре за «Манчестер Юнайтед».

По информации издания The Mirror, на подписании 27-летнего бельгийского футболиста настаивает главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, который хотел бы поработать с полузащитником. Напомним, что «Реал Сосьедад» не стал продлевать соглашение с Янузаем, так что бельгиец этим летом станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Аднан Янузай в составе «Реал Сосьедада» провёл в испанской лиге 33 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Аднан Янузай
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