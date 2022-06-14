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Матич стал игроком «Ромы»

14 Июня 2022 • 16:57 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич подписал контракт с «Ромой».

Матич подписал трудовой договор с «Ромой», сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан на один год, до окончания сезона 2022/23. 33-летний футболист выбрал 21-й игровой номер.

Ранее Матич покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. За английский клуб он выступал с 2017 года. За это время он принял участие в 189 играх, смог забить 4 мяча и сделать 11 результативных передач во всех турнирах. Стоимость сербского полузащитника по данным портала transfermarkt составляет шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Серия А Апл Неманья Матич
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