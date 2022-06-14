Тимбер и Торрес были бы счастливы перейти в «МЮ»

Юррьен Тимбер из амстердамского «Аякса» и Пау Торрес из «Вильярреала» с радостью перешли бы в «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Об этом проинформировал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Согласно источнику, оба игрока считают, что смогли бы усилить команду. Тимбер хотел бы последовать в «Манчестер Юнайтед» за Эриком тен Хагом, который вывел его в основу амстердамского «Аякса». Что касается Торреса, испанец готов уйти на повышение этим летом.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также должен этим летом продать Эрика Байи. В связи с этим клубу нужно будет купить более одного центрального защитника.