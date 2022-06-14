Грилиш: «Мне нравится, когда «Манчестер Сити» совершает крупные трансферы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что рад видеть в команде дорогостоящих новичков. Англичанин хочет видеть в команде лучших футболистов в мире.

«Мне нравится, когда «Манчестер Сити» совершает крупные трансферы. Это не касается других клубов, потому что я хочу, чтобы лучшими были именно мы. Конечно, это невероятно. Только что мы подписали Эрлинга Холанна. Мне определённо нравится, когда клуб покупает таких игроков», – цитирует Грилиша Sport Bible.

Напомним, что сам Грилиш является самым дорогим трансфером в истории «Манчестер Сити». Прошлым летом «горожане» заплатили «Астон Вилле» за англичанина 120 миллионов евро.