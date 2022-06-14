Тухель уговаривает звезду «Барселоны» перейти в «Челси»

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Фаворитом на подписание игрока считается лондонский «Челси».

По сообщениям журналиста Шея Лугасси, рулевой «пенсионеров» Томас Тухель лично заинтересован в трансфере. Немецкий тренер принимает непосредственное участие в переговорах с футболистом. По мнению Тухеля, Дембеле может стать одним из лидеров команды.

Контракт Усмана с «сине-гранатовыми» истекает в конце текущего месяца. Первого июля француз станет свободным агентом.