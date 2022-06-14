«Астон Вилла» хочет продлить контракт с Янгом

«Астон Вилла» продолжает вести переговоры с Эшли Янгом, у которого закончился контракт по окончанию прошлого сезона. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, обе стороны сохраняют позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество.

Янг в прошлом сезоне редко выходил в основном составе «Астон Виллы». Во второй половине кампании с приходом Люки Диня ситуация усложнилась ещё больше, после чего англичанин окончательно присел на скамейку.

Напомним, что этот приходя Янга в «Астон Виллу» является для игрока уже вторым в карьере. До этого он выступал за бирмингемский клуб с 2007 по 2011 год, после чего перебрался в «МЮ».