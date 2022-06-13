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Оби Микель – о Лукаку: «В Серии А ты можешь играть до 40 лет, но в АПЛ тебе нужно работать усерднее»

13 Июня 2022 • 15:41 Комментировать

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель высказался насчёт нападающего Ромелу Лукаку, который разочаровал болельщиков «синих» после прошлогоднего перехода из миланского «Интера» за 115 миллионов евро.

«В итальянском чемпионате ты можешь играть до 40 лет, но в английской Премьер-лиге ты должен работать усерднее. Этот чемпионат очень сильный и быстрый, тогда как в Италии клубы играют довольно медленно», – цитирует нигерийца Daily Mail.

В данный момент Лукаку давит на руководство «Челси» с просьбой отпустить его обратно в «Интер», но «синие» не хотят терять большую часть денег, которые были инвестированы в бельгийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джон Оби Микель Ромелу Лукаку
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