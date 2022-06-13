Холанн - третий в рейтинге самых дорогих трансферов «Манчестер Сити»

В понедельник, 13 июня, было официально объявлено о переходе норвежского нападающего Эрлинга Холанна из «Боруссии» (Дортмунд) в «Манчестер Сити».

Сделка обошлась руководству английского топ-клуба в 75 миллионов евро. Это третий по дороговизне трансфер в истории «горожан».

Лидером по этому показателю является полузащитник Джек Грилиш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 117 миллионов. Второй – хавбек Кевин де Брёйне. Трансфер бельгийца обошелся «горожанам» в 76 миллионов.

В топ-5 также попали защитник Рубен Диаш (68 млн) и вингер Рияд Марез (67,8 млн).