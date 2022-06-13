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Гравенберх: «МЮ» – отличный клуб, но я уже дал слово «Баварии»

13 Июня 2022 • 11:59 Комментировать

Новичок мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх рассказал о том, что мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Игрок заявил, что его хотел приобрести бывший наставник по амстердамскому «Аяксу» Эрик тен Хаг, но сделка так и не состоялась.

«Да, тен Хаг пытался пригласить меня в «Манчестер Юнайтед». Это отличный клуб, но я уже к тому моменту дал слово «Баварии». Я себя отлично здесь чувствую и уверен в том, что это правильное место для продолжения карьеры», – цитирует Гравенберха нидерландское издание Telegraaf.

Напомним, что трансфер Гравенберха обошёлся мюнхенской «Баварии» в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Манчестер Юнайтед Райан Гравенберх
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