Рэшфорд хочет перезапустить карьеру под руководством тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд намерен перезапустить карьеру под руководством нового тренера Эрика тен Хага. Согласно информации от журналиста Сэми Мокбела, англичанин хочет доказать, что прошлый сезон с 4 голами и двумя ассистами в АПЛ был исключением.

Ранее Рэшфорд в своих социальных сетях выкладывал фотографии с тренировочного зала. На них было видно, что футболиста находится в отличной форме. Нападающий пожертвовал полноценным отпуском ради того, чтобы заранее подготовиться к новому сезону.

Рэшфорд дебютировал в «Манчестер Юнайтед» под руководством другого нидерландского тренера – Луи ван Гала, который проработал в клубе с 2014 по 2016 год.