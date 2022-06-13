«Арсенал» интересуется форвардом сборной Англии

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» и английской сборной Джарроду Боуэну.

По информации The Sun, представители «Арсенала» интересуются 25-летним английским футболистом. «Канониры» считают, что форвард смог бы усилить атакующие редуты «Арсенала», но лондонскую команду отпугивает большой ценник на игрока. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Боуэна в 35 миллионов евро, но «Вест Хэм» точно запросит больше.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джаррод Боуэн провёл в английском чемпионате 36 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал десять ассистов.