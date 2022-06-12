Клопп и ван Дейк убедили Нуньеса перейти в «Ливерпуль» ещё в апреле

Юрген Клопп и Виргил ван Дейк оказали серьёзное влияние на решение Дарвина Нуньеса перейти в «Ливерпуль».

Главный тренер и защитник «красных» провели личную беседу с уругвайским нападающим во время апрельских матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой», сообщает Sunday Times. Разговор сыграл важную роль в итоговом решении Нуньеса присоединиться к «Ливерпулю».

Известно также, что 22-летний игрок считает Клоппа лучшим тренером мира, а ван Дейк был настолько впечатлён игрой Нуньеса, что включил того в пятёрку самых сложных оппонентов в своей карьере (наряду с Месси, Агуэро, Холанном и Мбаппе).