Моуринью обозначил две главные трансферные цели «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето.

Португальский специалист надеется усилить среднюю линию своей команды, поэтому планирует приобретение дорогостоящего центрального полузащитника. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Николо Скиры, в качестве главных целей римлян обозначены 25-летний португалец Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» и 24-летний бразилец Дуглас Луис из «Астон Виллы».

Контракт Невеша с «волками» рассчитан до 2024 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Дуглас Луис, оценённый в 35 млн евро, связан с «Виллой» соглашением до лета следующего года.