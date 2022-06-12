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Моуринью обозначил две главные трансферные цели «Ромы»

12 Июня 2022 • 21:06 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето.

Португальский специалист надеется усилить среднюю линию своей команды, поэтому планирует приобретение дорогостоящего центрального полузащитника. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Николо Скиры, в качестве главных целей римлян обозначены 25-летний португалец Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» и 24-летний бразилец Дуглас Луис из «Астон Виллы».

Контракт Невеша с «волками» рассчитан до 2024 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Дуглас Луис, оценённый в 35 млн евро, связан с «Виллой» соглашением до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вулверхэмптон Жозе Моуринью Рубен Невеш Астон Вилла Дуглас Луис
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