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Трансфер Нуньеса станет самым дорогим в истории «Ливерпуля»

12 Июня 2022 • 17:35 Комментировать

Уругвайский нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес станет игроком «Ливерпуля». Переход в английскую команду почти завершён.

По информации британского издания The Guardian, боссы «Ливерпуля» сделают всё, чтобы подписать футболиста сроком на шесть лет. Это будет означать, что команда готова отпустить полузащитника Садио Мане в «Баварию».

Сообщается, что завтра, 13 июня, Нуньес пройдёт медицинское обследование, чтобы закрыть сделку. Стоит отметить, что «Ливерпуль» потратил на трансфер 22-летнего форварда 100 миллионов евро. Таким образом, это самый дорогой трансфер клуба в истории.

В прошедшем сезоне Нуньес сыграл за «Бенфику» 41 игру, в которой забил 34 года и отдал 4 результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Апл Дарвин Нуньес
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