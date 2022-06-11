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«Ливерпуль» установил ценник на Минамино

11 Июня 2022 • 23:07 Комментировать

«Ливерпуль» определился с ценой нападающего Такуми Минамино, который может покинуть клуб этим летом.

27-летний японец нечасто проходит в основной состав «красных», поэтому может быть продан в предстоящее трансферное окно. Интерес к Минамино уже проявили английские клубы, а «Монако» даже обозначил форварда в качестве своей приоритетной трансферной цели, сообщает журналист Себастьян Дени. «Ливерпуль» намерен выручить с продажи от 15 до 20 млн евро.

В завершившейся кампании Такуми Минамино поразил ворота десять раз и стал автором одной результативной передачи, проведя 24 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Такуми Минамино
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