«Ливерпуль» установил ценник на Минамино

«Ливерпуль» определился с ценой нападающего Такуми Минамино, который может покинуть клуб этим летом.

27-летний японец нечасто проходит в основной состав «красных», поэтому может быть продан в предстоящее трансферное окно. Интерес к Минамино уже проявили английские клубы, а «Монако» даже обозначил форварда в качестве своей приоритетной трансферной цели, сообщает журналист Себастьян Дени. «Ливерпуль» намерен выручить с продажи от 15 до 20 млн евро.

В завершившейся кампании Такуми Минамино поразил ворота десять раз и стал автором одной результативной передачи, проведя 24 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 2024 года.