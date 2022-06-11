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Де Хеа – о Роналду: «Он великий»

11 Июня 2022 • 10:38 Комментировать (1)

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался насчёт нападающего команды Криштиану Роналду. Голкипер заявил, что португалец очень самоотвержен на каждой тренировке.

«Он великий. Его уровень работы говорит сам за себя. Он очень тщательно следит за своим телом. Он всегда сконцентрирован и подходит с полной самоотверженностью к каждой тренировке», – заявил де Хеа в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» прошлым летом. Криштиану стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Его контракт заканчивается летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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