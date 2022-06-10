«Барселона» и «Ювентус» интересуются Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал трансферной целью туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны». Об этой информации стало известно благодаря инсайду от немецкого издания Sport Bild.

Ранее Гюндоган намекнул, что может покинуть «Манчестер Сити» по окончанию сезона. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола, в свою очередь, опроверг слухи относительно того, что немец летом хочет сменить клубную прописку.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии». Немец выиграл с «горожанами» под руководством Хосепа Гвардиолы 4 чемпионских титула английской Премьер-лиги.