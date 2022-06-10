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«Арсенал» уверен в трансфере Тилеманса

10 Июня 2022 • 12:36 Комментировать

Лондонский «Арсенал» уверен, что этим летом ему удастся приобрести полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Согласно данным от The Athletic, «канониры» продвигаются в сделке по трансферу футболиста сборной Бельгии, у которого остался всего год по контракту с «Лестером».

Ранее отмечалось, что Тилеманс хочет перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Тем не менее, футболист уже изменил своё мнение и уже готов присоединиться к «Арсеналу» в это межсезонье.

Напомним, что Тилеманс перебрался в «Лестер» в 2019 году из французского «Монако». Бельгиец с тех пор выиграл с клубом Кубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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