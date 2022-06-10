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Лофтус-Чик может перебраться в Серию А

10 Июня 2022 • 11:56 Комментировать

Полузащитником «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком интересуется ряд клубов из итальянской Серии А. Согласно журналисту Адаму Ньюсону, среди этих команд находится римский «Лацио», которым руководит главный тренер Маурицио Сарри.

Отмечается, что сам Лофтус-Чик в данный момент доволен своей текущей ролью в лондонском «Челси». Игрок намерен остаться в команде, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру Томасу Тухелю.

Напомним, что Маурицио Сарри работал с Лофтусом-Чиком в «Челси» в сезоне-2018/19. Полузащитник ранее заявил, что под руководством итальянца показывал свой лучший футбол в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Лофтус-Чик
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