Лофтус-Чик может перебраться в Серию А

Полузащитником «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком интересуется ряд клубов из итальянской Серии А. Согласно журналисту Адаму Ньюсону, среди этих команд находится римский «Лацио», которым руководит главный тренер Маурицио Сарри.

Отмечается, что сам Лофтус-Чик в данный момент доволен своей текущей ролью в лондонском «Челси». Игрок намерен остаться в команде, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру Томасу Тухелю.

Напомним, что Маурицио Сарри работал с Лофтусом-Чиком в «Челси» в сезоне-2018/19. Полузащитник ранее заявил, что под руководством итальянца показывал свой лучший футбол в карьере.