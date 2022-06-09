«Эвертон» подпишет Тарковски на правах свободного агента

«Эвертон» близок к приобретению центрального защитника «Бёрнли» Джеймса Тарковски, который ранее отказался продлевать контракт с «бордовыми». Согласно информации от Фабрицио Романо, «ириски» подпишут англичанина на правах свободного агента.

Тарковски был на слуху у топ-клубов английской Премьер-лиги с сезона-2017/18. В той кампании защитник успешно заменил в «Бёрнли» Майкла Кина, который тогда как раз перешёл в «Эвертон». Ходили слухи, что главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард хотел подписать Тарковски ещё во время работы в лондонском «Челси».

Тарковски ранее попадал в символическую сборную сезона в АПЛ. В прошлой кампании игрок не помог «Бёрнли» избежать вылета в Чемпионшип.