Пресс-служба «Ливерпуля» отрапортовала об уходе сразу четырех игроков. Ряды мерсисайдского топ-клуба покинули нападающий Дивок Ориги, вратарь Лорис Кариус, а также два воспитанника академии – Бен Вудбёрн и Шейи Оджо.

Все вышеназванные игроки уходят в статусе свободных агентов. Их контракты истекли по окончании сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне подопечные Юргена Клоппа заняли второе место в Премьер-лиге, уступив лишь одно очко «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов «красные» дошли до финала, где потерпели поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:1.