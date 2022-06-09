«Брайтон» подпишет молодого парагвайского форварда

«Брайтон» практически договорился с клубом «Либертад» по поводу трансфера молодого парагвайского нападающего Хулио Энсисо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы английской команды уже согласовали переход 18-летнего парагвайского футболиста. Стоит отметить, что «чайки» вели переговоры с представителями молодого форварда с января. Условия сделки пока неизвестны, но авторитетный портал transfermark оценивает стоимость игрока в пять с половиной миллионов евро.

В этом году Хулио Энсисо провёл в парагвайском чемпионате восемь матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.