Полузащитник «Ливерпуля» может стать одноклубником Головина

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино может этим летом перебраться во французский чемпионат.

По информации инсайдера Дэвида Линча, 27-летний японский футболист может продолжить свою карьеру в «Монако», в котором играет российский полузащитник Александр Головин. Стоит отметить, что в услугах Минамино также заинтересованы многие английские клубы, среди которых «Лидс», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» и вернувшийся в АПЛ «Фулхэм».

В прошедшем сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате в составе «Ливерпуля» 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.