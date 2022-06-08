«Челси» хочет взять у «Интера» одного из ключевых игроков взамен Лукаку

Лондонский «Челси» хотел бы произвести обмен с миланским «Интером». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «синие» готовы отпустить нападающего Ромелу Лукаку обратно на «Джузеппе Меацца» в обмен на одного из ключевых игроков «нерадзурри».

«Челси» был бы не против усилиться защитниками Алессандро Бастони и Миланом Шкриньяром. Также «синим» интересен вариант с нападающим Лаутаро Мартинесом, который ранее изъявил желание остаться в следующем сезоне в «Интере».

Отметим, что Лукаку в данный момент подталкивает руководство «Челси» отпустить его обратно в «Интер». Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с арендой.