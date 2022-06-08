Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет взять у «Интера» одного из ключевых игроков взамен Лукаку

08 Июня 2022 • 10:54 Комментировать

Лондонский «Челси» хотел бы произвести обмен с миланским «Интером». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «синие» готовы отпустить нападающего Ромелу Лукаку обратно на «Джузеппе Меацца» в обмен на одного из ключевых игроков «нерадзурри».

«Челси» был бы не против усилиться защитниками Алессандро Бастони и Миланом Шкриньяром. Также «синим» интересен вариант с нападающим Лаутаро Мартинесом, который ранее изъявил желание остаться в следующем сезоне в «Интере».

Отметим, что Лукаку в данный момент подталкивает руководство «Челси» отпустить его обратно в «Интер». Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с арендой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за Данджумой с января
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Баварию» за 35 миллионов
14:41 · Англия. Премьер-лига
Минамино интересен 4 клубам из АПЛ, но есть и вариант во Франции
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вынужден избавиться от звёздного игрока из-за Холанна
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить 200 миллионов евро на двух игроков по требованию Тухеля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Сангаре интересен «Челси» и «МЮ»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал голкипера «Саутгемптона» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» может стать одноклубником Головина
12:59 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич вылетел на переговоры по трансферу Мане
12:57 · Англия. Премьер-лига
Сауль вернулся в «Атлетико»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Хау хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил Таргетта
12:44 · Англия. Премьер-лига
Рафинья хочет играть за «Барселону»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» свяжется с «Лидсом» по трансферу Филлипса после матчей Лиги наций
11:45 · Англия. Премьер-лига
Нуньеса привлекает вариант с переходом в «Ливерпуль»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп лестно высказался о форварде «Бенфики»
Все новости
Рекомендуем