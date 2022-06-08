Биссума намекнул, что не против перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума намекнул, что не против этим летом перебраться в лондонский «Арсенал». Хавбек в социальных сетях репостнул запись болельщика «канониров», где говорилось о том, что Биссума и Тилеманс должны стать главными трансферными целями команды в это окно. В этом сообщении фанат призвал руководство «канониров» купить Биссума любой ценой.

Напомним, что Биссума уже долгое время является трансферной мишенью многих топ-клубов АПЛ. Игроком интересовались «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

В прошлом сезоне Биссума забил один гол и отдал две голевые передачи в чемпионате Англии.