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Тухель убеждён, что Дембеле отлично впишется в «Челси»

07 Июня 2022 • 11:34 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уверен, что полузащитник Усман Дембеле отлично впишется в игру команды. Издание Mail Sport сообщает, что подписание француза на правах свободного агента является для наставника «синих» одной из приоритетных задач на это трансферное окно.

Напомним, что Дембеле уже отказался продлевать истекающий контракт с каталонской «Барселоной». В стане «сине-гранатовых» уже смирились с тем, что француз покинет команду на правах свободного агента.

В услугах Дембеле также заинтересован французский «ПСЖ», но клуб пока сомневается в целесообразности его приглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Томас Тухель Усман Дембеле
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