Экс-защитник ЦСКА может перебраться в АПЛ

Бразильский защитник «Удинезе» Родриго Бекао, известный болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Tutto Udinese, 26-летний бразильский футболист попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма» и «Эвертона». Клуб из Удине готов отпустить Бекао на туманный Альбион, но «зебры» планируют выручить с продажи своего основного центрального защитника около 20 миллионов евро. Сам игрок не против переехать в АПЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне Родриго Бекао провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.