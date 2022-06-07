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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-защитник ЦСКА может перебраться в АПЛ

07 Июня 2022 • 11:28 Комментировать

Бразильский защитник «Удинезе» Родриго Бекао, известный болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Tutto Udinese, 26-летний бразильский футболист попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма» и «Эвертона». Клуб из Удине готов отпустить Бекао на туманный Альбион, но «зебры» планируют выручить с продажи своего основного центрального защитника около 20 миллионов евро. Сам игрок не против переехать в АПЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне Родриго Бекао провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Эвертон Родриго Бекао
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