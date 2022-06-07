«Ньюкасл» не будет подписывать голкипера «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» не будет подписывать соглашение с английским голкипером «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном в это трансферное окно.

По информации The Telegraph, укрепление вратарской позиции для «Ньюкасла» является не приоритетной задачей. Наставник «сорок» Эдди Хау настаивает на том, чтобы клуб в летнее трансферное окно подписал нового защитника и нескольких хороших атакующих футболистов, так что «Ньюкасл» отказался от идеи подписать Хендерсона.

Напомним, что в прошлом сезоне Дин Хендерсон провёл в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах лишь пять поединков. Действующий договор голкипера с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2025 года.