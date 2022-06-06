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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ньигес больше не хочет покидать «Атлетико»

06 Июня 2022 • 20:04 Комментировать

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Сауль Ньигес хочет остаться в клубе.

По информации Marca, Ньигес не намерен менять команду. Футболист готов бороться за место в основном составе «матрасников».

Минувший сезон 27-летний полузащитник провел на правах аренды в лондонском «Челси». Он сыграл в 23 встречах, в которых один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника. Трудовой договор испанца с «Атлетико» рассчитан до конца лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Томас Тухель не горит желанием выкупать права на футболиста. «Аристократы» заняли третье место в Английской премьер-лиге по итогам сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Томас Тухель Сауль Ньигес
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