Зинченко интересен двум лондонским клубам

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. Согласно информации от журналиста Саймона Коллинза, футболист интересен «Вест Хэму» и «Арсеналу».

Оба клуба считают, что Зинченко отлично вписался бы в их линию полузащиты. Несмотря на то, что в «Манчестер Сити» украинец выступает на позиции крайнего защитника, «Арсенал» и «Вест Хэм» хотели бы видеть его в полузащите.

Напомним, что Зинченко в составе «Манчестер Сити» выиграл четыре чемпионских титула английской Премьер-лиги. Украинец перебрался в команду Хосепа Гвардиолы из «Уфы» летом 2016 года.