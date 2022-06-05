«Арсенал» предлагал 41 млн евро за форварда сборной Италии

Руководители лондонского «Арсенала» сделали «Сассуоло» предложение по поводу трансфера форварда итальянской сборной Джанлуки Скамакки.

По информации инсайдера Экрема Конура, «канониры» повысили своё первоначальное предложение и были готовы заплатить за Скамакку 41 миллионов евро, но и этой суммы для «нероверди» оказалось недостаточно, так что лондонский клуб получил отказ. Стоит отметить, что ещё одним претендентом на 23-летнего итальянского футболиста является миланский «Интер».

В прошедшем сезоне Джанлука Скамакка провёл в итальянском чемпионате 36 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами.