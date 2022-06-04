Рабио интересен двум клубам из АПЛ, игрока оценивают в 15 миллионов евро

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио летом может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В трансфере француза заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что «Ювентус» готов отпустить Рабио за 15 миллионов евро. Туринский клуб как раз ищет команду, в которую можно было бы пристроить француза. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть его в своих рядах.

В прошлом сезоне 27-летний Рабио отметился двумя ассистами за «Ювентус» в чемпионате Италии. Игрок перебрался в Турин летом 2019 года на правах свободного агента из «ПСЖ».