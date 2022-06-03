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Артета прокомментировал уход Ляказетта из «Арсенала»

03 Июня 2022 • 22:27 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе из «Арсенала» нападающего Александра Ляказетта.

Французский футболист покинул клуб по истечении срока контракта, о чём стало официально известно сегодня.

«Он был очень важным игроком для «Арсенала», – заявил наставник «канониров». – Ляказетт играл роль лидера как на поле, так и за его пределами. Он оказал сильное влияние на наших молодых игроков и продемонстрировал исключительную приверженность клубу. Мы желаем всего наилучшего ему и его семье», – сказал испанец.

За пять лет в «Арсенале» Ляказетт провёл 206 матчей за лондонцев, отметившись 71 забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Ляказетт
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