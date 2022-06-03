Защитник «Барселоны» предложен «Арсеналу»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может перебраться в лондонский клуб.

Руководство «Барселоны» отчаянно пытается разгрузить зарплатную ведомость клуба, и француз входит в список игроков, выставленных на продажу с целью сокращения расходов. Как информирует The Times, Ленгле уже был предложен лондонскому «Арсеналу». Интерес к 26-летнему центрбеку также приписывается «Севилье» и «Тоттенхэму».

Клеман Ленгле провёл 26 матчей за «Барселону» в завершившейся кампании, став автором одной результативной передачи. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.