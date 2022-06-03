«Брайтон» продлил контракт с Гроссом

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс продлил контракт с «чайками» до 2024 года. Таким образом, следующий сезон станет для 30-летнего немца уже шестым в составе «Брайтона».

Напомним, что Паскаль Гросс в последние сезоны потерял стабильное место в основе из-за большой конкуренции в линии полузащиты. В прошлом сезоне немец появился на поле в чемпионате 28 раз, но в основном эти выходы были со скамейки запасных.

Гросс в прошлой кампании отметился двумя голами и четырьмя ассистами в английской Премьер-лиге. Полузащитник оказался в «Брайтоне» летом 2017 года, когда перебрался из немецкого «Ингольштадта».