Бастони считает, что ему рано переходить в АПЛ

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони считает, что ему ещё рано переходить в английскую Премьер-лигу. Согласно информации от журналиста Пола Джойса, итальянец хотел бы остаться в стане «нерадзурри».

Напомним, что лондонский «Тоттенхэм» уже долгое время пытается приобрести Бастони. Главный тренер «шпор» Антонио Конте пока не может убедить своего бывшего подопечного перебраться в Англию.

В прошлом сезоне Бастони отметился одним голом и тремя ассистами за миланский «Интер» в чемпионате Италии. Игрок дебютировал за «нерадзурри» именно под руководством Антонио Конте.