Защитник «Манчестер Сити» может перейти в «Ньюкасл»

Голландский защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может в летнее трансферное окно сменить клубную прописку и перебраться в «Ньюкасл».

По информации Talksport, манчестерская команда не рассчитывает на 27-летнего голландского футболиста в следующем сезоне. Главным претендентом на подписание защитника считаются «сороки», которые готовы выложить за игрока около 25 миллионов евро. Напомним, что за «Сити» Аке выступал с лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Натан Аке провёл в английском чемпионате 14 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Голландец не получил ни одной жёлтой карточки.