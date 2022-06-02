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Тухель получит большую власть в «Челси»

02 Июня 2022 • 12:08 Комментировать

Лондонский «Челси» собирается расширить полномочия главного тренера команды Томаса Тухеля в случае расставания со спортивным директором команды Мариной Грановской.

По данным журналистов Sportbild, после ухода Грановской вопросами по подписанию новых футболистов будет заниматься непосредственно Тухель.

Стоит отметить, что Марина Грановская отвечала за трансферы «пенсионеров» с 2014 года. Ее уход с занимаемой должности ожидается в августе.

Не так давно стало известно о смене владельца «Челси». Вместо Романа Абрамовича руководить клубом будет американец Тодд Бели.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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