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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» и «Челси» готовят обмен игроками

01 Июня 2022 • 11:25 Комментировать

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» могут провернуть взаимовыгодную сделку. По сообщениям таблоида Daily Mail, английский клуб заинтересован в переходе американца Серджино Деста.

Взамен «пенсионеры» готовы предложить «сине-гранатовым» права на Маркоса Алонсо или Сесара Аспиликуэту, которыми ранее интересовалась «Барселона».

21-летний Дест пополнил ряды каталонского коллектива в октябре 2020 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2025 года. Рыночная стоимость американца оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Серджино Дест
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