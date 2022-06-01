«Барселона» и «Челси» готовят обмен игроками

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» могут провернуть взаимовыгодную сделку. По сообщениям таблоида Daily Mail, английский клуб заинтересован в переходе американца Серджино Деста.

Взамен «пенсионеры» готовы предложить «сине-гранатовым» права на Маркоса Алонсо или Сесара Аспиликуэту, которыми ранее интересовалась «Барселона».

21-летний Дест пополнил ряды каталонского коллектива в октябре 2020 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2025 года. Рыночная стоимость американца оценивается в 18 миллионов евро.