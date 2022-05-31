«МЮ» хочет приобрести Данджуму

«Манчестер Юнайтед» летом хочет пополнить свои ряды нападающим «Вильярреала» Арно Данджумой. По информации от Sky Sports, игрока сборной Нидерландов в своей команде хочет видеть новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Данджума является одним из немногих кандидатов для «Манчестер Юнайтед» на усиление атаки. В команду может прийти больше атакующих футболистов, если клубу удастся летом продать нападающего Антони Марсьяля, который до этого провёл неудачный отрезок в «Севилье».

В прошлом сезоне Данджума забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Испании за «Вильярреал». Игрок перебрался в команду Унаи Эмери прошлым летом из «Борнмута».