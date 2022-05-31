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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» хочет приобрести Данджуму

31 Мая 2022 • 18:51 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» летом хочет пополнить свои ряды нападающим «Вильярреала» Арно Данджумой. По информации от Sky Sports, игрока сборной Нидерландов в своей команде хочет видеть новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Данджума является одним из немногих кандидатов для «Манчестер Юнайтед» на усиление атаки. В команду может прийти больше атакующих футболистов, если клубу удастся летом продать нападающего Антони Марсьяля, который до этого провёл неудачный отрезок в «Севилье».

В прошлом сезоне Данджума забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Испании за «Вильярреал». Игрок перебрался в команду Унаи Эмери прошлым летом из «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Арно Данджума
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