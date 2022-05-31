«Манчестер Сити» уведомил Аке и Зинченко, что они могут покинуть команду

Защитники «Манчестер Сити» Натан Аке и Александр Зинченко этим летом могут сменить клубную прописку. Согласно данным от журналиста Пола Хёрста, руководство дало понять обоим футболистам, что они могут покинуть команду, если клуб получит достойное предложение.

Зинченко является одной из целей лондонского «Арсенала» на это межсезонье, но «канониры» пока не предпринимали серьёзных попыток заполучить украинского защитника, которого главный тренер Микель Артета хочет использовать в центре поля.

Что касается Аке, то нидерландец не смог стать игроком основы после перехода из «Борнмута» летом 2020 года.