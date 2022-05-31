Перишич подписал с «Тоттенхэмом» двухлетний контракт

Иван Перишич завершил свой переход в лондонский «Тоттенхэм» на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, вчера вечером хорватский полузащитник прошёл медобследование и подписал с клубом двухлетний контракт.

Напомним, что Иван Перишич покинет миланский «Интер», с которым у него закончился контракт в конце сезона. Хорват перебрался в стан «нерадзурри» летом 2015 года и выиграл с клубом Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии.

В «Тоттенхэме» Перишич воссоединится с главным тренером Антонио Конте, с которым хорват в прошлом сезоне работал в миланским «Интере».