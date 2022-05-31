Демирал может отклонить предложение «Аталанты» и перебраться в АПЛ

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал может отказаться от перехода в «Аталанту» на постоянной основе. Напомним, что игрок сборной Турции провёл прошлую кампанию на правах аренды за бергамасков под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Согласно данным от Football Italia, в услугах Демирала заинтересован неназванный клуб из английской Премьер-лиги. На данный момент самая тяжёлая ситуация с центральными защитниками прослеживается у лондонского «Челси», который остался без Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Тем не менее, об интересе «синих» к Демиралу ранее не было известно.