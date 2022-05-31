«Вест Хэм» готов выкупить Ареола у «ПСЖ»

Боссы лондонского «Вест Хэма» готовы выкупить французского голкипера Альфонсо Ареола у «ПСЖ».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители лондонской команды готовы на этой неделе провести переговоры с парижским клубом по поводу выкупа контракта 29-летнего голкипера. Стоит отметить, что за Ареола «молотобойцам» придётся заплатить около девяти миллионов евро.

Напомним, что Альфонс Ареола выступает за «Вест Хэма» с прошлого лета. В этом сезоне французский вратарь провёл во всех турнирах 18 поединков, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.