«Вест Хэм» готов отпустить Диопа

Руководители лондонского «Вест Хэма» готовы в летнее трансферное окно расстаться с французским защитником Иссой Диопом.

По информации Standard, представители лондонского клуба готовы летом отпустить 25-летнего французского футболиста в другую команду, так как игрок потерял место в стартовом составе. До этого в прессе ходили слухи о том, что в услугах защитника заинтересованы «Лион» и «Монако». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Диопа в 12 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Исса Диоп провёл в английском чемпионате 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. До этого защитник также выступал за «Тулузу».