Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии болельщиков, опередив де Брёйне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистом в Английской премьер-лиге в сезоне-2021/22.

Египетский футболист получил больше всех голосов болельщиков по версии PFA (Профессиональная футбольная ассоциация Англии) в сезоне-2021/22, обойдя полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

Стоит отметить, что бельгиец стал лучшим игроком в прошедшем сезоне путём публичного голосования. То есть, за футболиста проголосовало большинство капитанов всех 20 команд АПЛ и футбольных экспертов.

29-летний Салах принял участие в 35 матчах в АПЛ, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

30-летний де Брёйне сыграл в 30 матчах за «горожан», он отметился 15 забитыми мячами и отметился 8 голевыми передачами. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2021/22.