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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, сколько денег получит «Ноттингем Форест» после выхода в АПЛ

30 Мая 2022 • 08:17 Комментировать

Журналистам стало известно, сколько денег получит «Ноттингем Форест» после своего выхода в элитный английский дивизион.

По информации издания The Mirror, «Ноттингем Форест» после выхода в АПЛ получит солидную сумму, а именно около 203 миллионов евро. Стоит отметить, что подопечные Стива Купера в финале плей-офф с большим трудом сумели переиграть клуб «Хаддерсфилд». Помимо «Ноттингема» в элитный дивизион вернулись «Борнмут» и «Фулхэм».

Напомним, что последний раз футболисты «Ноттингем Форест» выступали в АПЛ в 1999 году. После этого клуб даже опускался в третий по силе английский дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Ноттингем Форест
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