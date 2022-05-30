Стало известно, сколько денег получит «Ноттингем Форест» после выхода в АПЛ

Журналистам стало известно, сколько денег получит «Ноттингем Форест» после своего выхода в элитный английский дивизион.

По информации издания The Mirror, «Ноттингем Форест» после выхода в АПЛ получит солидную сумму, а именно около 203 миллионов евро. Стоит отметить, что подопечные Стива Купера в финале плей-офф с большим трудом сумели переиграть клуб «Хаддерсфилд». Помимо «Ноттингема» в элитный дивизион вернулись «Борнмут» и «Фулхэм».

Напомним, что последний раз футболисты «Ноттингем Форест» выступали в АПЛ в 1999 году. После этого клуб даже опускался в третий по силе английский дивизион.